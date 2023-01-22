25 января для всех студентов и Татьян вход во Владимиро-Суздальский музей-заповедник будет...

25 января для всех студентов и Татьян вход во Владимиро-Суздальский музей-заповедник будет бесплатным.Владимиро-Суздальский музей-заповедник 25 января приглашает всех Татьян и студентов бесплатно посетить ряд экспозиций. Для входа достаточно предъявить паспорт или студенческий.К бесплатному посещению доступны:Кремль и Спасо-Евфимиев монастырь в Суздале вУспенский собор, исторический музей, центр «Палаты», музей хрусталя и стекла, музей природы во Владимире экспозиция в Церкви Рождества Богородицы в Боголюбово музей хрусталя имени Мальцовых в Гусь-Хрустальномусадьба В.С. Храповицкого с экспозициями и выставочными залами в здании визит-центра в поселке Муромцево Судогодского района.Фото: официальный телеграм-канал Правительство Владимирской области