Более 100 тысяч человек во Владимирской области получили квартиры с использованием...

Более 100 тысяч человек во Владимирской области получили квартиры с использованием эскроу-счетов.По итогам 2022 года ВТБ раскрыл рекордное количество эскроу-счетов с момента введения в действие нового регулирования отрасли жилищного строительства. За год квартиры получили почти 60 тыс. человек. Это на 52% больше показателя 2021 года.Объем раскрытых в 2022 году счетов увеличился на 74% по сравнению с прошлым годом и составил 341 млрд рублей. Существенный рост обусловлен тем, что с самого начала работы отрасли по новой схеме банк активно поддерживал проекты с использованием проектного финансирования. Переход рынка на этот механизм происходил плавно, цикл строительства многоквартирных домов составляет 2-3 года, поэтому сейчас начались раскрытия по счетам стартовавших в 2019-20 гг. проектов.Суммарно банк уже раскрыл более 100 тысяч счетов эскроу на сумму более 550 млрд рублей. Треть счетов приходится на Москву и Московскую область, остальные – на другие регионы России. На данный момент общая площадь финансируемых банком жилищных проектов достигла 15 млн квадратных метров, из них около 10 млн - в регионах страны. Сейчас в банке более 105 тысяч действующих эскроу-счетов с покрытием, которое составляет свыше 750 млрд руб., что на 30% превышает показатель 2021 года.«Одной из ключевых задач банка остается поддержка жилищного строительства. По итогам 2022 года сумма кредитных соглашений банка с застройщиками – клиентами среднего и малого бизнеса составила более 400 млрд рублей, что позволяет возвести порядка 10 млн кв. м. жилья. В этом году мы планируем нарастить финансирование отрасли не менее чем на 30%, что должно внести свой вклад в сохранение темпов ввода жилья в регионах России», − прокомментировал Руслан Еременко, руководитель департамента регионального корпоративного бизнеса – старший вице-президент банка.В целом с момента введения механизма эскроу банк заключил более 700 сделок с застройщиками общим объемом почти 2 трлн рублей. За 2022 год заключено более 230 новых кредитных соглашений.Фото pxfuel.com