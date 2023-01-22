Даниил Игонин из села Ковардицы Владимирской области спас ребенка из ледяной воды. 18-летний...

Даниил Игонин из села Ковардицы Владимирской области спас ребенка из ледяной воды.18-летний Даниил Игонин вернулся с учебы в село Ковардицы, он подходил к дому и услышал крики о помощи. Дом Игониных стоит первым на улице, рядом ручей и водоем, который раньше назывался рекой Коварда.По всей видимости, трое мальчишек, лет десяти, возвращались из местной школы опасным путем, по льду. В итоге один наполовину оказался в ледяной воде.- Я уже подошел к дому и услышал крики, отец на улице снег чистил. Я ему говорю, что кричат. Мы побежали, - рассказал Даниил.Когда отец с сыном добрались до ребенка, преодолев сугробы по пояс, глава семьи понял, что сам он может провалиться в воду. Тогда Даниил решил ползти до мальчика. Его вытащили, отнесли к себе домой. Ребенок сильно промок и замерз.Фото www.pxfuel.com