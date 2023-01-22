Эксперты предупредили жителей о новых мошеннических схемах снятия денег с банковских карт. На...

Эксперты предупредили жителей о новых мошеннических схемах снятия денег с банковских карт.На сегодняшний день, в просторах интернета можно купить почти любые данные: ФИО, адрес почты, номера карт, логины онлайн-банков, а также сканы паспортов, СНИЛС, ИНН. Также продается вредоносное ПО для кражи денег с банковских счетов, сообщают эксперты.Персональные данные можно узнать путем взломов серверов, дискредитация устройства одного из сотрудников организации. Мошенники используют личные данные для оформления кредитов, просьбы в соцсетях на лечение кого-либо из родственников или друзей.Существует несколько приемов мошенничества:1. Активация новой карты (мошенники выманивают данные, путем звонков на мобильные телефоны, а потом снимали деньги со счетов)2. Дубликат сим-карты (если человек имеет крупную сумму денег на счетах, то мошенники могут подделать паспорт и получить дубликат сим-карты в салоне связи, номер телефона привязан к онлайн-банку, далее схема понятна)3. Звонки и сообщения из банка (мошенники звонят под видом банковских сотрудников, играют на доверии и узнают личные данные)4. Фишинг (вы вводите пароль от аккаунта в социальной сети на поддельном сайте, нажимаете «Войти» и ваши данные становятся известны третьим лицамНа самом деле, есть множество способов получить персональные данные человека, но 90% случаев люди сами называют информацию о себе.Как защититься от мошенников?Используйте двухфакторную аутентификацию (2FA).Не отвечайте на вопросы и не подтверждайте персональную информацию, которую могут сообщать мошенники в ходе телефонного разговора (ваш ли это номер паспорта? являетесь ли вы клиентом какого-то банка? оставляли ли вы заявку на кредит?);Уточните контактные данные сотрудника, который ведет с вами разговор и цель звонка, повесьте трубку и перезвоните по официальному номеру телефона в ту организацию, сотрудником которой представился человек;Установите определитель номера.Фото pxfuel.com