Губернатор Александр Авдеев потребовал ускорить темпы ввода в строй школы в Коврове до 1 декабря...

Губернатор Александр Авдеев потребовал ускорить темпы ввода в строй школы в Коврове до 1 декабря 2023 года. В 2023 году в Коврове запланировано завершение строительства новой школы на 1100 мест.Подготовлены все необходимые проезды и площади, проведена проверка разбивки осей существующих фундаментов, вывезен мусор и лишний грунт. Возведены фундаменты, стены, перекрытия и проемы в подземной части 6 корпусов. Выполнена кирпичная кладка стен от 1 до 3 этажей в 4 корпусах.Вместе с этим в корпусах ведутся работы по установке окон. Кроме того, рабочие приступили к прокладке системы отопления, рассказала пресс-службе АВО глава Коврова Елена Фомина.Напомним, школа №23 появится на ул.Строителей. Губернатор Александр Авдеев потребовал ускорить темпы ее ввода в строй - до 1 декабря 2023 года.Это будет современная школа с инженерно-технологическим уклоном. За четыре предыдущих месяца была проведена огромная работа по закупке оборудования для этой школы, которое не входило в проектную документацию. В школе будут современные лаборатории по физики, биологии, химии,10 кабинетов информатики, в том числе лаборатория робототехники и 3D-моделирования, современный Медиацентр, оборудование для внеурочной деятельности, связанной с развитием ремесел.Ковров вошел в программу по капитальному ремонту школьных зданий. Уже в 2024 году работы капитального характера пройдут в Гимназии №1(основное здание), шк. №5 и №23. А на 2026 год запланирован ремонт еще 5 школ.Учреждения дошкольного образования проводят постоянную работу по обновлению образовательной среды, закупают современное оборудование, нацеленное на развитие воспитанников, их более эффективную подготовку к школе.Ранее это проблемное здание попадало под внимание прокуратуры.Фото пресс-служба АВО