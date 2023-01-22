Что стало с Аллой Пугачевой?

Что стало с Аллой Пугачевой?Примадонна российской эстрады уже который месяц живет в Израиле. Многие поклонники до сих пор винят этом ее опального супруга, который, находясь за границей, поливает грязью годами кормившую его страну: мол, Алла Пугачева, как этакая жена декабриста, умчала за своим муженьком.Не секрет, что отъезд артистки в Израиль, стал настоящей трагедией для особенно преданной публики: ведь теперь они не смогут наблюдать ее по телевидению, слушать ее песни живьем и надеяться на случайную встречу. Впрочем, шанс лицезреть певицу у них все-таки есть.С тех пор, как Алла Пугачева удрала в Израиль, вместо нее в России выводят в свет двойников. Причем не каких-то там проходимцев, а одобренных самой Примадонной! Наталья Буйницкая, которая уже много лет выступает в образе артистки, не забросила свое дело, несмотря на критику в адрес ее прототипа: продолжает появляться на мероприятиях и радовать публику вокалом, не уступающим данным настоящей дивы.К слову, когда-то сама Примадонна дала добро на творчество своего клона. Что уж говорить, в Сети можно найти видео, на котором артистка делает макияж своей копии и даже упрекает в том, что она "морду наела". А сколько еще на свете гуляет таких двойников, о которых мы не знаем?Впрочем, в России есть и другие более известные "двойники" супруги Максима Галкина*. Речь о бесконечных личностях Аллы Пугачевой, которые точно отпечатались в памяти соотечественников – ее перевоплощения остались на просторах Интернета, а в Израиль она уехала совершенно обновленной! К слову, внешность артистки за годы карьеры менялась настолько часто, что, порой, и сами поклонники подозревали, что им подсунули подделку."На Пугачеву не похожа. Лицо совсем другое. А куда они дели настоящую Пугачеву?" – писали не узнавшие своего кумира на снимке пользователи в соцсетях.Сейчас мы знаем Аллу Борисовну худой, модной блондинкой с довольно подтянутым для своего возраста телом. Но были и другие Примадонны: с другими прической, телом и даже лицом! Предлагаем вспомнить:Пухленькая пугачева в веселых нарядахРоковая пугачева, смахивающая на Аллегрову в начале карьерыПугачева с кудрявой челкой и щечкамиПугачева с модными косичками* Максим Галкин признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 16.09.2022.