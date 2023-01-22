Видео-ловушка в Сочи поймала кадры с забавным мишкой.

Видео-ловушка в Сочи поймала кадры с забавным мишкой.Фотоловушка,установленная в национальном парке города Сочи запечатлела лесные развлечениябурого медвежонка. Пушистый зверек устроил мини-забег, попутно раскидываяосеннюю листву.Кадры оказались вСети с небольшим опозданием. Некоторые ловушки хорошо спрятаны от животных,чтобы те не смогли унести их с собой. И пока бурые медведи видят десятый сон,зрители ютуб-канала смогли приблизиться к жизни лесных обитателей.Кроме медведя, навидео попала и пара волков. Кажется, полянка пользуется популярностью — каждоеживотное стремится пометить территорию. Первые зрители кадров уже успелиумилиться — как же красива лесная природа!