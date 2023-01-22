Лучшие спортсмены Владимирской области по шорт-треку поедут в Казань на Единые Игры Специальной...

Лучшие спортсмены Владимирской области по шорт-треку поедут в Казань на Единые Игры Специальной ОлимпиадыНа днях прошли областные соревнования Специальной Олимпиады Владимир по шорт-треку среди команд учреждений социальной защиты населения Владимирской области в зачет XIII областной Спартакиады при поддержке Фонда президентских грантов в рамках реализации проекта «Спорт - территория мира и добра". Также с них примут участие спортсмены домов-интернатов из Донецкой и Луганской Республик.Соревнования проходили в хоккейной коробке ФОКа с. Ворша Собинского района, которую предоставил на безвозмездной основе директор ФОКа Андрей Вахромов. На территориях ЛНР и ДНР мероприятия пройдут в феврале в онлайн формате внутри учреждений.На участие в соревнованиях поступили заявки от 9 команд учреждений из городов Гусь-Хрустального, Кольчугино, Собинки, Владимира, поселков Арбузово, Копнино, Болотского, Новлянки, Тюрмеровки. Всего собралось более 40 конькобежцев. Лучшие поедут в Казань на Единые Игры Специальной Олимпиады.Фото официальная группа вконтакте МСЗН Владимирской области