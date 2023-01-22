На территории Владимирской области введен карантинный фитосанитарный режим. По результатам...

На территории Владимирской области введен карантинный фитосанитарный режим.По результатам проверки, в январе 2023, сотрудниками отдела фитосанитарного надзора, семенного контроля и качества зерна, установлены факты вывоза 4500 кубометров лесопродукции без карантинных сертификатов, сообщает Управление Россельхознадзора по Владимирской области.В результате наблюдения за соблюдением обязательных требований, установлено, что четыре хозяйствующих субъекта, зарегистрированных в Гусь-Хрустальном и Суздальском районах Владимирской области, заключили договора на вывоз пиломатериалов хвойных пород в количестве 4500 кубометров в Нижегородскую, Костромскую, Тверскую области и Краснодарский край.На территории Владимирской области установлены карантинные фитосанитарные зоны и введен карантинный фитосанитарный режим по вредителям леса - усачам р. Monochamus: Большой чёрный еловый усач (Monochamus urussovi Ficsh), Малый чёрный еловый усач (Monochamus sutor L.), Черному сосновому усачу (Monochamus galloprovincialis).Данная лесопродукция может являться источником заноса и распространения карантинных объектов. Наибольшую угрозу представляет сосновая стволовая нематода, переносимая усачами р. Monochamus. Нематода, являющаяся опаснейшим патогеном, в благоприятных климатических условиях способна вызывать массовое увядание хвойных насаждений.При введении карантинного фитосанитарного режима и установления временных ограничений, вывоз из карантинной фитосанитарной зоны подкарантинной продукции, для которой характерны заражение и (или) засорение карантинным объектом, в связи с выявлением которого введен карантинный фитосанитарный режим, осуществляется на основании карантинного сертификата.Карантинный сертификат является подтверждением того, что подкарантинная продукция свободна от карантинных вредителей леса и лесоматериалов.Фото pxfuel.com