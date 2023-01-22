23 января 2023 года проходит народный праздник Григорий Летоуказатель и церковный день памяти...

23 января 2023 года проходит народный праздник Григорий Летоуказатель и церковный день памяти Григория Нисского. Данный народный праздник называют Летоуказателем потому, что по этому дню можно предсказать, каким будет всё лето. В этот день обычно случается самая первая капель на морозе. Было принято ходить на Красную горку и на колышек повязывать тряпицу, загадывая желание.Что можно делать 23 января 2023 года:1. На ужин было принято готовить мясо. Вечером все члены семьи собирались за одним столом и ели приготовленное блюдо.2. В Григорьев день нужно хорошо потрудиться, чтобы привлечь удачу.3. В старину шли в поля и кланялись стоговому (дух, стерегущий стога сена), оставляли ему каравай, благодарили за работу и защиту сена.Что нельзя делать 23 января 2023 года:1. Нельзя жаловаться на свою судьбу страдать и капризничать.2. Сегодня не рекомендуется жаловаться на здоровье без явных на то причин.3. Нельзя выбрасывать крошки со стола. Все крошки собирали и съедали, чтобы отвадить болезни, привлечь здоровье.Народные приметы на 23 января 2023 годаЕсли идёт снег или дождь — лето будет сырым.Ясный и солнечный день — к жаркому лету.На стога опустился иней — к дождливому лету.Южный ветер — летом будет много гроз.Капель — к тёплому лету.День ясный при безоблачном небе — к ранней весне.Фото pxfuel.com