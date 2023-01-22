По прогнозам синоптиков, завтра погода во Владимирской области будет облачная, без...

По прогнозам синоптиков, завтра погода во Владимирской области будет облачная, без осадков.Температура воздуха повысится до -6°C. Ночью столбик термометра опустится до -12°C,Ветер будет меняться с южного на юго-восточный, 1м/сАтмосферное давление в течение суток изменится от 766 до 768 мм.рт.ст.Народный прогноз погоды23 января почитается память святителя Григория, епископа Нисского. В народе этого святого называли Летоуказателем, потому как природные явления этого дня указывали на погоду будущим летом. Если в этот день будет иней на деревьях и стогах, то лето будет мокрое и холодное. Если ветер дует с юга — лето будет грозное.Фото pxfuel.com