По прогнозам синоптиков, завтра погода во Владимирской области будет облачная, без...
По прогнозам синоптиков, завтра погода во Владимирской области будет облачная, без осадков.
Температура воздуха повысится до -6°C. Ночью столбик термометра опустится до -12°C,
Ветер будет меняться с южного на юго-восточный, 1м/с
Атмосферное давление в течение суток изменится от 766 до 768 мм.рт.ст.
Народный прогноз погоды
23 января почитается память святителя Григория, епископа Нисского. В народе этого святого называли Летоуказателем, потому как природные явления этого дня указывали на погоду будущим летом. Если в этот день будет иней на деревьях и стогах, то лето будет мокрое и холодное. Если ветер дует с юга — лето будет грозное.
Фото pxfuel.com