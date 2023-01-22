Спустя полгода после ухода Бориса Моисеева начинаются суды за наследство.

Спустя полгода после ухода Бориса Моисеева начинаются суды за наследство.В сентябрепрошлого года из жизни ушел советский и российский эстрадный певец БорисМоисеев. Последние годы Заслуженный артист РФ был сильно болен, поэтомупрактически не появлялся на публике. Большую часть своего времени мужчинапроводил в своей квартире в Москве.Именно за эту жилплощадьи другие объекты сейчас начнется борьба наследников. Среди них концертныйдиректор Бориса Моисеева Сергей Горох, который практически ухаживал за артистомпоследние годы и Марк Толкач, брат с канадским паспортом. Последний заявил онамерении отстоять право на наследство.Претендующему нанаследство канадцу, можно сказать, уже дали добро на начало судебных процессов.Одним из таких людей стал блогер и бизнесмен Ашот Задыкян. В эксклюзивном разговорес "Дни.ру" мужчина поделился своими мыслями по вопросу наследства."Его память,конечно же, нужно почтить тишиной. Хотелось бы сказать, пусть земля ему будетпухом. Если человек считает, что он прав, то пусть делает. Только пусть делаетэто без вреда, без грязи, без вынесения этого всего наружу, обвинения всехподряд", — заявил Задыкин.Блогер считает,что новоиспеченный брат не должен никого винить в уходе Бориса Моисеева. Нужнодействовать исходя из текущих обстоятельств, а не придумывать новые.