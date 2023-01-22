Росподребнадзор Владимирской области поддержал инициативу запрета продажи вейпов. В России...

Росподребнадзор Владимирской области поддержал инициативу запрета продажи вейпов. В России обсуждают идею запрета продажи вейпов. Инициативу уже поддержал Роспотребнадзор.В ведомстве подчеркнули, что Роспотребнадзор концептуально поддерживает любые инициативы, которые направлены на сохранение здоровья населения России.Сегодня закон запрещает розничную торговлю продукции с концентрацией никотина выше 20 мг/мл. По данным Роспотребнадзора, исследование продукции данного вида показало превышение содержания в них производных никотина допустимых показателей.Фото pxfuel.com