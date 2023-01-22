С 20 января пенсионеры всех регионов смогут приобрести билеты на самолет по специальным...

С 20 января пенсионеры всех регионов смогут приобрести билеты на самолет по специальным ценам."Российским пенсионерам рассказали о новой возможности, воспользоваться которой каждый сможет уже с 20 января. Для оформления такой льготы понадобится только паспорт. А доступна помощь будет всем начиная с возраста 55 и 60 лет", - сообщает пенсионный эксперт Анастасия КирееваВ ближайшее время для такой категории граждан начнется продажа билетов по льготным ценам от авиакомпании S7. Один из самых крупных перевозчиков страны будет предоставлять особые цены для пенсионеров в течение всего 2023 года.«При этом важно, чтобы билет приобретался не раньше чем за полгода до поездки, а в целом за год граждане смогут рассчитывать всего на четыре билета по сниженным ценам. То есть можно будет два раза слетать туда и обратно или же приобрести четыре билета в одну сторону», – подчеркнул эксперт.Приобрести билеты на самолет по специальным ценам пенсионеры смогут на сайте компании или в ее приложении, а также в любой кассе. Достаточно будет предъявить лишь паспорт, другие документы не понадобятся, поскольку льгота будет предоставляться только по возрасту, а не по социальному статусу человека.Особые тарифы, по ее словам, будут действовать на множестве направлений. Полный список можно найти на сайте авиакомпании.Фото pxfuel.com