С 20 января пенсионеры всех регионов смогут приобрести билеты на самолет по специальным...
С 20 января пенсионеры всех регионов смогут приобрести билеты на самолет по специальным ценам.
"Российским пенсионерам рассказали о новой возможности, воспользоваться которой каждый сможет уже с 20 января. Для оформления такой льготы понадобится только паспорт. А доступна помощь будет всем начиная с возраста 55 и 60 лет", - сообщает пенсионный эксперт Анастасия Киреева
В ближайшее время для такой категории граждан начнется продажа билетов по льготным ценам от авиакомпании S7. Один из самых крупных перевозчиков страны будет предоставлять особые цены для пенсионеров в течение всего 2023 года.
«При этом важно, чтобы билет приобретался не раньше чем за полгода до поездки, а в целом за год граждане смогут рассчитывать всего на четыре билета по сниженным ценам. То есть можно будет два раза слетать туда и обратно или же приобрести четыре билета в одну сторону», – подчеркнул эксперт.
Приобрести билеты на самолет по специальным ценам пенсионеры смогут на сайте компании или в ее приложении, а также в любой кассе. Достаточно будет предъявить лишь паспорт, другие документы не понадобятся, поскольку льгота будет предоставляться только по возрасту, а не по социальному статусу человека.
Особые тарифы, по ее словам, будут действовать на множестве направлений. Полный список можно найти на сайте авиакомпании.
Фото pxfuel.com