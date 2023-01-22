Синоптики рассказали, что ожидать от погоды во Владимирской области на следующей неделе. По данным...

Синоптики рассказали, что ожидать от погоды во Владимирской области на следующей неделе.По данным синоптиков, на следующей неделе во Владимирской области погода характеризуется средней температурой воздуха от -2 градусов днем и до -11 ночью, что на 8 градусов теплее, чем обычно в это время года.Климатические явления обещают нам 2 дня снег, переменную облачность, а также ясные дни.Атмосферное давление будет меняться от 756 до 784 мм.рт.ст. Относительная влажность воздуха колеблется от 80 до 100%.Ветер будет меняться от юго-западного 1 м/с до сильного юго-западного 6 м/с.Фото pxfuel.com