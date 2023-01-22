Причины страсти Надежды Бабкиной.

Причины страсти Надежды Бабкиной.Надежда Бабкина в последнее время, как говорится, "жжет": то признается, что счастлива была бы интимному с Ириной Аллегровой, то расскажет, что использует игрушки для взрослых.Общественность уверена, что на такое поведение артистку сподвиг ее юный любовник Евгений Гор, который моложе Надежды Бабкиной на целых 30 лет. Хейтеры и вовсе считают, что союз связавшейся с юнцом артистки свидетельствует о возможных психических отклонениях: не может, по мнению некоторых, "бабушка полюбить мальчика".Однако в ситуацию решила вмешаться психоаналитик Людмила Полянова, пожелавшая поставить точку в едких высказываниях о союзе Надежды Бабкиной и Евгения Гора."Женщина чувствует себя моложе рядом с молодым мужчиной", – экспертно заявила Людмила Полянова.Таким образом, стало известно о том, что именно общество Евгения Гора и попогает Надежде Бабкиной быть такой энергичной: работать в театре, ездить по всей стране с концертами, общаться с внуками и находить время еще и на личную жизнь.