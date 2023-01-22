В Гусь-Хрустальном районе у деревни Лобаново 21 января произошло серьезное ДТП. По данным дорожной полиции, авария случилась в 13:30. “По предварительной информации, водитель автомобиля

В Гусь-Хрустальном районе у деревни Лобаново 21 января произошло серьезное ДТП. По данным дорожной полиции, авария случилась в 13:30. “По предварительной информации, водитель автомобиля «Сузуки»,женщина 1982 г.р., не справилась с управлением и совершила наездна остановку общественного транспорта. В момент ДТП людей на остановке не было”. Один из очевидцев рассказал редакции “6 канала”, чему стал свидетелем.