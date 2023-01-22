Черная полоса в жизни Светланы Ходченковой. Светлана Ходченкова.

Черная полоса в жизни Светланы Ходченковой. Светлана Ходченкова.Вчера одной из секс-символов российского кино Светлане Ходченковой исполнилось 40 лет. И, пусть провела она его на Мальдивах без вжимания промежности в пальмы, а также без демонстрирования оголенной промежности, она, наверняка, получила ничуть не меньше приятных впечатлений.В личном блоге актрисы, не было замечено ни одного мужчины, что, наверняка, сильно расстроило фанатов знаменитой блондинки. Их невероятно расстраивают бесконечные, по словам некоторых, любовные провалы 40-летней Светланы.Зато в карьере Светлана Ходченкова невероятно успешна. За первую свою роль в к/ф "Благословите женщину" она получила премию Ника, затем снялась в ряде российских картин, заставивших ее медийность рости как на дрожжах. В результате блондинкой даже заинтересовались голливудские продюсеры, пригласив ее в детектив про шпионов, а затем в сиквел "Росомахи".Но, увы, восторженное преклонение поклонников не сыграло никакой роли в ее личной жизни: за плечами у Светланы Ходченковой развод с Владимиром Яглычем, а также роман с Георгием Петришиным, от которого блондинка сбежала практически накануне свадьбы.Также симпатии Ходченковой удостоились актер Дмитрий Малашенко, ортопед Кирилл Маслиев. После же сплетники стали сводить ее с юмористом Семеном Слепаковым, но Светлана, к грусти фанатов, уверенных что на их любимице лежит венец безбрачия, стукнула кулаком по столу: между ними лишь дружба.А на перманентные слухи о собственной беременности Светлана, уже уставшая отбиваться в комментариях от бесконечных поздравлений со скорыми родами, опубликовала в личном блоге снимок на пилоне, который не оставил сомнений: с конвертом в руках Ходченкова появится еще не скоро."Как только у меня появятся новости для вас, я обязательно поделюсь", – попыталась успокоить Светлана Ходченкова фанатов, пытающихся затолкать ее то в ЗАГС, то в роддом.