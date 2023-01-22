Во Владимире уже в 2023 году появится новый сквер и будет благоустроена площадь Победы. В рамках...

Во Владимире уже в 2023 году появится новый сквер и будет благоустроена площадь Победы.В рамках нацпроекта «Формирование комфортной городской среды» начнется благоустройства площади Победы во Владимире, а на проспекте Ленина также появится новый сквер с детской и спортивной площадками.Речь идет о небольшой зеленой зоне перед зданием, в котором располагается филиал детской городской поликлиники и отдел соцзащиты Ленинского района, которой хотят присвоить имя Героя России генерал-лейтенанта Романа Кутузова, погибшего в ходе военной спецоперации на Украине.«В этом сезоне планируется начать первый этап масштабного благоустройства площади Победы, направив на эти цели 15 миллионов рублей и создать новый общедоступный сквер с зонами отдыха, детской и спортивной площадками в районе дома на проспекте Ленина, на что будет инвестировано порядка 20 миллионов рублей», - сообщает пресс-служба администрации города Владимира.Реновация площади Победы стоимостью 100 миллионов рублей, предполагает устройство фонтанов и клумб в сквере перед зданием областного суда. Центральным объектом нового общественного пространства станет стела «Владимир — город трудовой доблести», когда региональному центру присвоят этот статус.Городские власти также утвердили перечень дворов многоквартирных домов, которые благоустроят в 2023 году по федеральной программе "Формирование комфортной городской среды". На приведение в порядок 35 дворов направят 63 миллиона бюджетных рублей. Еще около 3 млн руб. собрали сами собственники жилья, которые, по правилам участия в проекте, софинансируют 3 % от общей стоимости ремонта своего двора. Во дворах выполнят асфальтирование проездов, тротуаров и подходов к подъездам, обновят уличное освещение, установят скамейки и урны.В утвержденный список вошли дворы следующих многоквартирных домов:пр-т Строителей, 21 и 23,ул. Комиссарова, 4 и 35,ул. Усти-на-Лабе, 34 и 34-а,ул. Лермонтова, 43,ул. Добросельская, 201-б,ул. Юбилейная, 38-а,ул. Ноябрьская, 2, 4 и 6,Сущевский проезд, 1,Октябрьский пр-т, 45,ул. Растопчина, 61,ул. Сурикова, 24,пр-т Ленина, 47-а,ул. Василисина, 17,ул. Модорова, 4,ул. Верхняя Дуброва, 37,ул. Кирова, 17,ул. Ново-Ямская, 2 и 23,ул. Полины Осипенко, 15,ул. Тракторная, 7-а,ул. Песочная, 11,ул. Институтский городок, 6,ул. Ильича, 11,ул. Лакина, 131,ул. Нижняя Дуброва, 39,ул. Тихонравова, 8 и 10,ул. Безыменского, 11 и 18-а,ул. Михалькова, 2.Фото pxfuel.com