Во Владимире уже в 2023 году появится новый сквер и будет благоустроена площадь Победы.
В рамках...
Во Владимире уже в 2023 году появится новый сквер и будет благоустроена площадь Победы.
В рамках нацпроекта «Формирование комфортной городской среды» начнется благоустройства площади Победы во Владимире, а на проспекте Ленина также появится новый сквер с детской и спортивной площадками.
Речь идет о небольшой зеленой зоне перед зданием, в котором располагается филиал детской городской поликлиники и отдел соцзащиты Ленинского района, которой хотят присвоить имя Героя России генерал-лейтенанта Романа Кутузова, погибшего в ходе военной спецоперации на Украине.
«В этом сезоне планируется начать первый этап масштабного благоустройства площади Победы, направив на эти цели 15 миллионов рублей и создать новый общедоступный сквер с зонами отдыха, детской и спортивной площадками в районе дома на проспекте Ленина, на что будет инвестировано порядка 20 миллионов рублей», - сообщает пресс-служба администрации города Владимира.
Реновация площади Победы стоимостью 100 миллионов рублей, предполагает устройство фонтанов и клумб в сквере перед зданием областного суда. Центральным объектом нового общественного пространства станет стела «Владимир — город трудовой доблести», когда региональному центру присвоят этот статус.
Городские власти также утвердили перечень дворов многоквартирных домов, которые благоустроят в 2023 году по федеральной программе "Формирование комфортной городской среды". На приведение в порядок 35 дворов направят 63 миллиона бюджетных рублей. Еще около 3 млн руб. собрали сами собственники жилья, которые, по правилам участия в проекте, софинансируют 3 % от общей стоимости ремонта своего двора. Во дворах выполнят асфальтирование проездов, тротуаров и подходов к подъездам, обновят уличное освещение, установят скамейки и урны.
В утвержденный список вошли дворы следующих многоквартирных домов:
пр-т Строителей, 21 и 23,
ул. Комиссарова, 4 и 35,
ул. Усти-на-Лабе, 34 и 34-а,
ул. Лермонтова, 43,
ул. Добросельская, 201-б,
ул. Юбилейная, 38-а,
ул. Ноябрьская, 2, 4 и 6,
Сущевский проезд, 1,
Октябрьский пр-т, 45,
ул. Растопчина, 61,
ул. Сурикова, 24,
пр-т Ленина, 47-а,
ул. Василисина, 17,
ул. Модорова, 4,
ул. Верхняя Дуброва, 37,
ул. Кирова, 17,
ул. Ново-Ямская, 2 и 23,
ул. Полины Осипенко, 15,
ул. Тракторная, 7-а,
ул. Песочная, 11,
ул. Институтский городок, 6,
ул. Ильича, 11,
ул. Лакина, 131,
ул. Нижняя Дуброва, 39,
ул. Тихонравова, 8 и 10,
ул. Безыменского, 11 и 18-а,
ул. Михалькова, 2.
Фото pxfuel.com