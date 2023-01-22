Во Владимире в микрорайоне Загородный построят поликлинику за 650 миллионов рублей. В микрорайоне...

Во Владимире в микрорайоне Загородный построят поликлинику за 650 миллионов рублей.В микрорайоне Загородный во Владимире собираются построить трехэтажную поликлинику для взрослых и детей, сообщает региональный Минздрав.Стоимость работ оценили в 650 миллионов рублей. Средства привлекут по федеральной программе. Сейчас проектно-сметная документация проходит экспертизу.Сообщается, что в этой поликлинике за смену смогут принять до 200 взрослых и до 75 детей.Фото: Министерство здравоохранения Владимирской области