До 15 февраля 2025 года во Владимирской области должны заменить лифты, срок эксплуатации которых превысил 25 лет

До 15 февраля 2025 года во Владимирской области должны заменить лифты, срок эксплуатации которых превысил 25 лет, - сообщает пресс-служба областной администрации. В противном случае их работу приостановит Ростехнадзор.По программе капитального ремонта модернизируют 124 лифта, находящихся в домах, жильцы которых перечисляют деньги в региональный Фонд капремонта. В домах, где открыты собственные счета, работы должны быть проведены самостоятельно.По словам министра ЖКХ правительства Владимирской области Елены Семёновой, ситуация вызывает опасения, так как насчитывается 590 таких лифтов. При этом их количество не уменьшается.