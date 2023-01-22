Во Владимирской области фермеры получат 1,4 млрд рублей субсидий. «Последние годы мы были в числе...

Во Владимирской области фермеры получат 1,4 млрд рублей субсидий.«Последние годы мы были в числе лучших в стране по оперативности доведения средств до аграриев. Продолжим эту положительную практику и в текущем. В первом квартале будет перечислено почти 900 млн рублей, во втором - 526 млн», рассказал министр сельского хозяйства региона Константин Демидов.Всего за первые шесть месяцев сельхозпроизводители получат 77% годового лимита, что позволит им качественно подготовиться к посевной компании.Фото pxfuel.com