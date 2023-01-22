Во Владимирской области может прекратить работу букмекерская контора. Одно из ответвлений...

Во Владимирской области может прекратить работу букмекерская контора.Одно из ответвлений букмекерской компании 1xBet, принадлежащее Роману Семиохину, находящемуся в международном розыске, грозит закрытие. Речь идет о букмекерской конторе 1хСтавка.Как выяснили правоохранительные органы, компания финансировала ВСУ, а также нарушала требования организации азартных игр.Стало известно, что 1xBet передала украинской стороне 1 миллион евро на боевые действия против РФ.Что касается нарушений в организации азартных игр, то вопреки российскому законодательству букмекерская компания проводила интерактивные ставки не через официально разрешенную НКО «Мобильная карта», зная, что деятельность по другой схеме незаконна и уголовно наказуема.16 января появилось распоряжение о запрете букмекерской компании Семиохина проводить интерактивные ставки в РФ. В связи с этим потери прибыли компании могут составить 8 миллиардов рублей в год.Фото pxfuel.com