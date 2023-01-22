Во Владимирской области пьяный мужчина избил своего знакомого и угнал автомобиль В Петушинском...

Во Владимирской области пьяный мужчина избил своего знакомого и угнал автомобильВ Петушинском районе мужчина в нетрезвом виде захотел покататься на иномарке своего знакомого, а когда тот отказался, ударил его по голове.Прокуратура Петушинского района возбудила уголовное дело об угоне. Местного жителя обвиняют в неправомерном завладении автомобилем без цели хищения, совершенное с применением насилия, опасного для жизни и здоровья."Мужчина находился в Костерево в состоянии алкогольного опьянения. В какой-то момент он решил покататься на автомобиле «Ford Focus» своего знакомого. Приятель отказался сажать за руль знакомого в нетрезвом виде, но на это ответил ему ударами по голове", - сообщает прокуратура Владимирской области.Угонщик признал свою вину. Уголовное дело направлено в Петушинский районный суд для рассмотрения по существу. Обвиняемому грозит наказание до 12 лет лишения свободы.Фото pxfuel.com