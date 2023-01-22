Во Владимирскую область из ЛНР прибыла группа детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Во...

Во Владимирскую область из ЛНР прибыла группа детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.Во Владимир сегодня прибыла группа детей из Сватовского района Луганской народной республики. Их вывезли волонтёры Владимирской области по согласованию с правительством нашего региона. В составе группы - восемь детей и трое взрослых.Просьба о помощи пришла заместителю руководителя благотворительного фонда "Близкие люди", Елене Гараниной. Видео с детьми записал один из владимирских бойцов. Он попросил помочь детям, которые оказались в сложной жизненной ситуации. В месте дислокации одного из наших полков была нужна срочная помощь людям.В "рейсе жизни", согласованном с губернатором Александром Авдеевым, приняли участие волонтёры фонда, замруководителя "Близких людей" Елена Гаранина, глава города Собинки Елена Карпова, наш земляк, доброволец, психолог медицинского батальона Геннадий Прохорычев. Все они помогали вывозить детей. Помощь оказал и аппарат уполномоченного по правам ребёнка в Луганской народной республике, так как в одной из семей дети - под опекой. Их воспитывает бабушка. Семьи сегодня тепло встретили волонтёры, устроив детям небольшой праздник.Разместили переселенцев в пункте временного размещения беженцев, на Добросельской. Сейчас там живут почти 400 вынужденных переселенцев, прибывших во Владимирскую область в разное время.Как вывозили детей из опасных районов, о чём мечтают дети Донбасса, какую помощь им окажут в нашем регионе - об этом в репортаже Марии Платанюк, в выпусках "Вестей", в понедельник 23 января на телеканале "Россия".