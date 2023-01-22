Жители Владимирской области могут получить финансовую помощь на замену лифтов. Область предлагает...

Жители Владимирской области могут получить финансовую помощь на замену лифтов.Область предлагает финансовую помощь собственникам домов, где нужно менять лифты. Срок службы лифтового оборудования - 25 лет. Если к февралю 2025 года лифты с истекшим сроком годности не заменят, то их отключат."В регионе 590 лифтов находятся в домах, которые собирают взносы за капремонт на спецсчетах. Большинство еще не накопили на замену лифтов. Это вызывает тревогу у региональных властей. Поэтому собственников поторапливают обращаться в фонд капремонта и в министерство, чтобы ускорить работу по замене", - сообщает министр ЖКХ Елена Семенова.Силами фонда капремонта и за счет "общего котла" в 14-22 годах капремонт провели на 923 лифтах. Меняли подъемники, кабины. Еще 124 лифта стоят в плане.Фото pxfuel.com