Жители Владимирской области пили опасную для здоровья воду. На пресс-конференции и.о. прокурора...

Жители Владимирской области пили опасную для здоровья воду.На пресс-конференции и.о. прокурора области Андрей Жугин встретился с представителями региональных СМИ и подвел итоги прошедшего года. Одна из важных тем была проблема некачественной воды."Из Вязниковского района в прокуратуру обратились с жалобой граждане из поселка Октябрьский. Жители данного населенного пункта пили воду с превышением сульфата натрия. При этом о данной ситуации знали в роспотребнадзоре и администрации, однако никто ничего не делал", - сообщил правоохранитель."Три тысячи человек пили воду, которую нельзя пить, невозможно пить. И последние пробы показали, что там превышение нормы в разы. Отсюда и болезни, и заболевания почек, и обращения", - добавил Андрей Жугин.После вмешательства прокуратуры с людей перестали брать плату за пользование водой. На данный момент разработан проект, который предполагает установку водоотвода и фильтров.В целом проблема с водой - системная проблема всей области.Отдельно была рассмотрена проблема в Петушках:"При этом в Петушках огромный фармакологический кластер, там в 1991 году некая компания приватизировала очистные сооружения, а потом бросила - и весь фармкластер сливает все туда. И предприниматели сами говорят — это будет работать еще полгода-год, а потом обернется какой-то техногенной катастрофой. Надо возвращать в муниципалитет эти очистные, чтобы муниципалитет создавал проект и вводили в нормальную эксплуатацию, потому что дальше их использовать невозможно".Фото pxfuel.com