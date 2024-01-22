22 января в Кванториуме стартует межрегиональный дизайн-конкурс Артдиз-Владимир-2024 Сегодня в...

22 января в Кванториуме стартует межрегиональный дизайн-конкурс "Артдиз-Владимир-2024"Сегодня в Кванториуме стартует межрегиональный дизайн-конкурс "Артдиз-Владимир-2024".Он поводится для детей от 12 до 18 лет. И цель его - выявить таланты среди юных графических, промышленных дизайнеров и специалистов по протипированию.Ребята будут оформлять вывески, рекламные щиты, плакаты, обложки книг, меню для ресторанов. Покажут навыки 3-D моделирования бытовых изделий, транспортных средств и предметов интерьера. А также будут работать с лазерной резкой и 3-D печатью. Они будут соревноваться в командах в разных возрастных категориях.Итоги подведут в эту пятницу, 26 января