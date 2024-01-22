В 2024 году планируется газифицировать более 100 сёл и деревень в разных районах 33-го региона.

В 2024 году планируется газифицировать более 100 сёл и деревень в разных районах 33-го региона. Об этом депутат Госдумы от Владимирской области Алексей Говырин сообщил в своё .В частности, в Александровском районе голубое топливо станет доступно для жителей 17 населённых пунктов.Парламентарий отметил, что на текущий момент уровень газификации Владимирской области составляет 86%, что является одним из лучших показателей среди субъектов РФ.«Между тем, я регулярно получаю обращения от своих земляков по строительству газопроводов и распределительных сетей в конкретных населенных пунктах. Каждый такой запрос детально прорабатывается мной с руководством региона, губернатором Александром Авдеевым и гендиректором «Газпром газораспределение Владимир» Алексеем Конышевым», - написал Алексей Говырин.Кроме того, за последние 2 года по программе социальной догазификации удалось подключить 11 тыс. домовладений 33-го региона. Ход реализации данной программы Алексей Говырин держит на личном контроле.