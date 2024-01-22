Астрофизики прогнозируют сильную магнитную бурю, а синоптики — снег и потепление во Владимирской...

Астрофизики прогнозируют сильную магнитную бурю, а синоптики — снег и потепление во Владимирской области.23 января во Владимирской области курс «на тепло» будет усиливаться.Синоптики Гидрометцентра России прогнозируют днём в регионе до - 5°C.Ожидается снег после 15:00. Вероятность осадков — 70%.Влажность — высокая, 87%. Ветер — южный, 6-10 метров в секунду. Атмосферное давление в течение дня опустится до 751 мм ртутного столба.Магнитная буря накроет Владимирскую область 23 января уже в 6 утра.Информацию опубликовала Лаборатория солнечной астрономии и гелиофизического приборостроения:Магнитосфера будет напряжённой с 6 утра до 21:00 того же дня.Метеочувствительные люди могут ощутить недомогание, возможны аритмия, вялость, апатия и головные боли. В это время рекомендуется больше отдыхать и гулять на свежем воздухе.Народный прогноз погоды на 23 января:«Ясная погода предвещает сухое и жаркое лето»;«Если небо безоблачное и ясное – весна наступит рано»;«Сорока садится на верхушки деревьев – к морозу»;«Какая погода на Григория – таким будет и лето!» - говорили в народе.Фото: freepik.com