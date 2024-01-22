Об этом сообщили в пресс-службе Следственного Комитета России.

Бастрыкин поручил проверить обращение выселенной многодетной матери из Владимира. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного Комитета России.Так, инцидент начался ещё в 2021 году, когда дом женщины, в котором она проживает с детьми, был признал аварийным. Взамен той квартиры, где она жила ранее, ей предоставили две малогабаритки манёвренного фонда. В тех помещениях на стенах была плесень, а водоснабжение было от разу к разу, поэтому многодетная мать отказалась.После этого администрация подала иск в суд о выселении женщины, и госорган одобрил заявление. Потерпевшая пошла по разным инстанциям, но результата не было.Дело получило широкую огласку в СМИ. Председатель СК Российской Федерации лично поручил Владимирскому руководителю СУ СК Артёму Кулакову провести проверку и предоставить доклад об установленных обстоятельствах.