Об этом сообщает пресс-служба Владимирского областного суда.

Через суд жителям Собинского района сделают дороги. Об этом сообщает пресс-служба Владимирского областного суда.Так, жителям села Семёновское обещали включить их село в план по ремонту дорог, так как ранее дороги там, после проведённой проверки, оказались в несоответствующем виде – полно выбоин, просадок и прочего, а к некоторым домам проехать вообще невозможно.Судом решено, что органы местного самоуправления бездействуют в этом деле. Условия для транспортных средств и пешеходов отнюдь не безопасны. Теперь до 1 марта этого года администрация Собинского района обязана выполнить ремонтные работы по Набережной улице вышеназванного села. В иске был ещё один адрес, улица Полевая, но суд отказал в нём.Помощник межрайонного прокурора подал апелляцию, где представитель истца просит удовлетворить иск в полной мере. После этого суд апелляционной инстанции всё же удовлетворил заявление в полном объёме.