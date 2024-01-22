Во Владимирской области продолжается реализация новых мер поддержки, введённых для семей с детьми в прошлом году.

Как сообщает пресс-служба правительства Владимирской области, на каждого ребенка, начиная с третьего, каждая семья вне зависимости от дохода может получить региональный материнский (семейный) капитал в размере 78758 рублей. Эти средства могут быть использованы на любые нужды семьи. Областной бюджет на 2024 год выделил 235,8 млн рублей на данную программу.Семьи также могут выбрать между получением подарочного набора для новорождённых или единовременной денежной выплатой в размере 10 тыс. рублей. На сегодняшний день, 2245 семей, в которых с 1 октября 2023 года родились дети, имеют право на эту поддержку. Для этой программы выделено 54 млн рублей из областного бюджета.С 1 января 2024 года, многодетные семьи с тремя и более детьми, ожидающие получение земельного участка, могут получить сертификат на 250 тыс. рублей. Данный сертификат может быть использован в качестве первоначального взноса по ипотечным жилищным кредитам, приобретению жилья или земельного участка. На эту программу в областном бюджете на 2024 год заложено 87,5 млн рублей