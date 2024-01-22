Год Семьи в России откроет огонь семейного очага из Мурома Год Семьи в России откроет огонь...

Год Семьи в России откроет огонь семейного очага из МуромаГод Семьи в России откроет огонь семейного очага из Мурома - родины всероссийского Дня семьи, любви и верности.Лампаду в Троицком храме Свято-Троицкого женского монастыря Мурома зажёг епископ Муромский и Вязниковский Нил. Именно в стенах этой старинной обители покоятся мощи святых Петра и Февронии Муромских - покровителей семьи и брака. Огонь сегодня отправился в столицу, на официальное открытие Года семьи, объявленного Президентом Владимиром Путиным.Сопровождает огонь в Москву многодетная семья Терентьевых, отметил на своей странице губернатор Александр Авдеев.По словам главы региона, Владимирская область гордится своими древними семейными традициями и рада поделиться теплом семейного очага.Старт Году семьи в России дают в рамках форума "Родные- любимые". Его принимает международная выставка-форум "Россия"