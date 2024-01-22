Казалось бы, воришки решили “взять по мелочи”. На самом деле товары оказались дорогостоящими – общая сумма похищенных продуктов – более 40 тысяч рублей. Как сообщили в УМВД, кража

Казалось бы, воришки решили “взять по мелочи”. На самом деле товары оказались дорогостоящими – общая сумма похищенных продуктов – более 40 тысяч рублей. Как сообщили в УМВД, кража произошла 8 января в одном из районных сел. 22-летний и 26-летний безработные граждане зашли в супермаркет. Покупателей там не оказалось и злоумышленники этим воспользовались. Они достали с полок