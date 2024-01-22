Губернатор Владимирской области Александр Авдеев: «Скорбим вместе с жителями Донбасса». В Донецкой...

Губернатор Владимирской области Александр Авдеев: «Скорбим вместе с жителями Донбасса».В Донецкой народной республике сегодня (22 января) день траура. В регионе скорбят о жертвах террористического удара по Донецку. 27 человек погибли, еще 25 пострадали.В своём официальном telegram-канале губернатор Владимирской области Александр Авдеев пишет:«… Скорбим вместе с жителями Донбасса. Вчера ВСУ в очередной раз обстреляли Донецк, погибли и ранены десятки мирных жителей. Мы соболезнуем семьям, которые лишились близких. Это тяжёлая утрата. Сопереживаем родным людей, которые сейчас находятся между жизнью и смертью. Врачи борются за них, и все мы надеемся, что раненые пойдут на поправку. Бесчеловечный акт ВСУ в очередной раз доказал, что решение защитить Донбасс было единственно верным. У украинской верхушки нет ни морали, ни чести, ни совести. Россия адекватно ответит на террор».Фото: freepik.com; https://t.me/avdeev_o_vazhnom