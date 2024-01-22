Какие необычные имена для новорожденных детей выбрали владимирцы в прошлом году? Во Владимирской...

Какие необычные имена для новорожденных детей выбрали владимирцы в прошлом году?Во Владимирской области в 2023 году родилось 8 579 детей. Из них 4 438 мальчиков и 4 141 девочек. Двойняшек родилось - 89. Данные приводит Министерство по организации деятельности мировых судей, органов ЗАГС и архивов региона.Самым популярным именем для девочки стали имена София, Виктория и Анна. Среди необычных имен встречались Алсу, Анна-Мария, Беатриса, Берёза, Галина, Елизавета-Леонида, Капитолина, Луна, Любовь-Агата, Людмила, Магдалина, Николина-Виктория, Роза, Соня, Улиана, Юнона.У мальчиков самым популярными именами стали Михаил и Матвей. Среди редких имен были Август, Афанасий, Борис, Велес, Геннадий, Елизар, Коловрат, Корней, Лукьян, Майслав, Одиссей, Панкрат, Северин, Тихомир, Яромир.Матерями до 18 лет стали 80 жительниц 33-го региона. При этом несовершеннолетних отцов во Владимирской области было всего 6, а вот возраста 60-70 лет – целых 10.Напомним, что в начале 2024 года во Владимирской области впервые за 6 лет родилась тройня, 7 января в Рождество во владимирском перинатальном центре на свет появились шестеро новорождённых.Фото: freepik.com