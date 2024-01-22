Какую философию содержит творчество Владимира Широкова и почему художник даёт своим картинам не...

Какую философию содержит творчество Владимира Широкова и почему художник даёт своим картинам не названия, а номера?Выверенная динамика форм, матовая текстура и плавность света. Мастер станковой и монументальной живописи Владимир Широков настроение своих картин называет "космически-позитивным". Почему владимирский художник даёт своим картинам не названия, а номера? И какую философию содержит всё его творчество, выяснила Полина Лаптева.Владимир Широков, художник, член Союза художников России:- Вот эта живопись имеет специфику активно вторгаться в пространство. Эта картина может изменить настроение интерьера.По словам Владимира Широкова, настроение у этих картин "космически - позитивное". Но ни одна из них не имеет названия, только номера. Автор признается, еще мальчишкой привлекала наука, но художник в нем победил ученого.Владимир Широков, художник, член Союза художников России:- Если мы посмотрим на науку - в ней постоянный прогресс, если на историю искусств, мы увидим пунктир, взлеты и падения. Каждая культура - это как определенный цветок, который расцветает, достигает своего апогея и увы вянет.Кругозор и увлечения Владимира Александровича поражают. Во взаимосвязи науки и искусства художник постигает общие законы мироздания. По соседству в мастерской - книги про историю культуры великих цивилизаций, про астрофизику. А здесь у художника - собрание культур разных эпох. Керамика, минералы, монеты и амулеты, окаменелые моллюски. У каждого из этих предметов своя философия, впрочем как и у самого художника.- А что вы ищете для себя?Владимир Широков, художник, член Союза художников России:- Красоту. По итогу любого произведения я должен угодить себе. Даже не себе, а тому чувству внутри себя, которое говорит "не то, не то". Если нравится мне, я строгий судья, то большая вероятность, что это понравится и другим.Художник признается - все в жизни лишь этап. В Абрамцевском художественно-промышленном училище Широков осваивал художественную обработку металла. Были времена этюдников, затем аскетичных натюрмортов из 2-3 предметов. Сейчас его увлекла абстракция. В картинах - выверенная динамика форм, матовой текстуры и плавность цвета. Картины словно "дышат" глубиной.Владимир Широков, художник, член Союза художников России:- Наше время нельзя назвать расцветом искусства. Но в этом нет ничего плохого, потому что у нас интересная эпоха - эпоха поисков. Все открыто к разным направлениям искусств, неизвестно с какого места начнется кристаллизация.Владимир - мастер не только станковой, но и монументальной живописи. Его роспись украшает интерьеры современных зданий. А картины, признается, - это часть стены, которые можно переносить.Полина Лаптева:- Искусство далеко за пределами рамок. Такие завораживающие композиции появились на стенах 41 школы. Ученики здесь могут отвлечься и,вполне, поразмышлять об абстрактном.Полина Муратова и Юлия Шепелева, ученицы школы №41:- Вся школа в одной тематике и роспись как бы дополнила этот цвет, все заиграло новыми красками. Не все однообразно, а яркие цвета появились.- Да, роспись как будто бы придала свою изюминку этой школе.Дмитрий, ученик школы №41:- Росписи на наших школах появились около 2 лет назад. И безусловно наша школа преобразилась. На меня лично это произвело большое впечатление.Свой антураж и в актовом зале. А в коридоре начальной школы порхают бабочки и цветут цветы. Не забывает художник и про науку. Например здесь - радужный спектр Ньютона.- И это все делается кистью, никаких трафаретов, пульверизаторов нет. Уточняется цвет, колер, чтобы резкость была наведена."Со своего ракурса" смотрит художник и на глобальные процессы прошлого. На этой стене он объединил - передовые результаты человеческой деятельности, закрутившие колесо истории. За первобытными росписями, архитектура египетских пирамид, древнерусская письменность и полет в космос.Татьяна Кашутина , директор школы №41 г Владимира:- Он принес свои эскизы, которые вдохновили нас на то, чтобы мы трансформировали нашу школу в более уютную, комфортную среду. Подарил также нам три своих картины, которые в актовом зале находятся и ребята с удовольствием смотрят, рассматривают картины , возможно кто-то из них тоже будет художником.Владимир Широков, художник, член Союза художников России:- Творчество им трудно управлять умом. Это как солнечный зайчик, которого трудно прихлопнуть ладошкой. Но его если уловить, то можно что-то иногда и сделать.У художника на свое творчество взгляд строгий - критический. Создание лучших работ, по его словам, еще впереди.Полина Лаптева, Андрей Беляков, "Вести-Владимир"