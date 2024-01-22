Лестницу назвали “Киржачский мост”. Ее строительством занимались мастера из артели плотников, которую создал Евгений Федоров. Меценат сделал такой подарок на юбилей города-музея.

Лестницу назвали “Киржачский мост”. Ее строительством занимались мастера из артели плотников, которую создал Евгений Федоров. Меценат сделал такой подарок на юбилей города-музея. Торжественное открытие состоялось в эти выходные. Красную ленточку разрезала глава администрации Суздаля Алиса Бирюкова в красивом русско-народном платке и глава Киржачского района Елена Карпова. Судя по фотографиям, ножницы для церемонии им подавал как