Об этом рассказали в местных СМИ.

Ковровчане недовольны постоянными перебоями горячей воды. Об этом рассказали в местных СМИ.Так, люди, проживающие на ул. Космонавтов, д. 4/4, более двух лет замечают неправильную работу горячего водоснабжения. По их словам, днём напора не хватает, чтобы по-нормальному помыться, а вечером воды нет совсем.Иногда людям приходится ополаскиваться под холодной водой, а при стирке на большие температуры хозяева квартир и вовсе не рассчитывают. Такая причина, по словам людей, – в аварийном состоянии труб. Существует риск их прорыва, если напор станет сильнее.Когда-то трубы обещали заменить весной прошлого года, но управляющая компания этого не сделала. Многочисленные проверки доказывали, что напор действительно слаб, но власти уверяют – всё нормально.