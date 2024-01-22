Автобусы не заезжают, а фонари не горят. Так новоселы отзываются о дороге к ЖК «Садовый квартал» в микрорайоне Веризино. На репортаж “Шестого канала” обратили внимание в мэрии. Люди

Автобусы не заезжают, а фонари не горят. Так новоселы отзываются о дороге к ЖК «Садовый квартал» в микрорайоне Веризино. На репортаж “Шестого канала” обратили внимание в мэрии. Люди жаловались, что тротуар до остановки общественного транспорта проложен только частично. Оставшийся отрезок пути местные жители проходят по обочине дороги. Наталья Дятлова, жительница новостройки (13 декабря 2023 г.)