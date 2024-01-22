Многодетная мама из Гусь-Хрустального благодарит фельдшера Ольгу Журавлеву за оперативную помощь...

Многодетная мама из Гусь-Хрустального благодарит фельдшера Ольгу Журавлеву за оперативную помощь при микроинсульте.Как часто мы говорим нашим врачам «Спасибо», благодарим за оперативную помощь и чудесное спасение? Тысячи историй, которые вокруг нас! Но очень часто мы о них не слышим или не знаем.Пришло время сказать каждому доктору, фельдшеру, медсестре Владимирской области: «Спасибо!» Региональный Минздрав публикует очередную историю-благодарность. На этот раз фельдшеру скорой помощи из города Гусь-Хрустальный.Светлана Тутаева, пациент:- Я хочу выразить свою искреннюю благодарность фельдшеру скорой помощи города Гусь-Хрустальный - Журавлевой Ольге Васильевне. 17 декабря у меня поднялось высокое давление. Скорая помощь приехала за 10 минут. Фельдшер Ольга Васильевна очень быстро привела меня в чувства. Очень чуткая женщина. Делала трижды ЭКГ, уколы, таблетки, неоднократно измеряла давление и оказывала мне поддержку на протяжение полутора часов. Почему я пишу этот отзыв? На следующий день мне сделали ЭКГ и УЗИ сердца, оказалось - микроинсульт, атака сосудов! Если бы была неправильно оказана медпомощь, то могло всё закончиться плачевно. Я - мама троих детей, хочу поблагодарить Журавлеву Ольгу Васильевну за работу, за внимание к пациенту и профессионализм! Низкий Вам поклон и здоровья Вам и Вашим любимым и родным. Спасибо!Фото: https://vk.com/minzdrav_vo