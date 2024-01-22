Нетрудоустроенным жителям Владимирской области стали всё чаще звонить мошенники, которые представляются сотрудниками Центра занятости населения, работодателями или специалистами портала «Работа России».

Нетрудоустроенным жителям Владимирской области стали всё чаще звонить мошенники, которые представляются сотрудниками Центра занятости населения, работодателями или специалистами портала «Работа России». Об этом рассказала регионального правительства.Аферисты предлагают гражданам помощь в получении пособия, удалённую работу или платное трудоустройство. Основной целью злодеев является получение данных банковских карт жертв.«При любом подозрительном звонке обращайтесь в филиалы Центра занятости населения Владимирской области», - говорится в сообщении пресс-службы правительства региона.