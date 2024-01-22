Мощный пожар в Суздале тушили 15 сотрудников МЧС и 5 единиц спецтехники. Как сообщает пресс-служба...

Мощный пожар в Суздале тушили 15 сотрудников МЧС и 5 единиц спецтехники.Как сообщает пресс-служба МЧС России по Владимирской области, накануне в Суздале произошёл мощный пожар на улице Ленина (дом №137).Сообщение о возгорании дома и бани поступило в дежурную смену ЦУКС Главного управления в 6:37 утра.Уточняется, что к ликвидации пламени привлекались 5 единиц техники и 15 человек личного состава. Предварительной площадь пожара - 230 квадратных метров.Информация о погибших и пострадавших не поступала.Главное управление МЧС России по Владимирской области напоминает: в случае пожара необходимо как можно быстрее звонить по телефонам «01» или «101».Звонки принимаются круглосуточно и бесплатно!Фото: https://33.mchs.gov.ru/