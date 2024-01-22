Об этом сообщили в пресс-службе Правительства Владимирской области.

На выставке «Россия» в Москве свои продукты представят владимирские фермеры. Об этом сообщили в пресс-службе Правительства Владимирской области.Так, ярмарка пройдет с 23 до 28 февраля в ВДНХ. Всего поучаствуют аграрии из 12 регионов России. От 33-й области на выставку поедут хозяйства «Мёд Ополья», «Колдаевская сыроварня» и Владимирский хлебокомбинат.Следующая такая ярмарка фермеров пройдёт в начале апреля. Туда уже поедут компании «Уездный дар», «Солюми ли Реджо» и «Боярский мёд». Время работы павильонов – ежедневно с 10:00 до 20:00. Номер павильона – 48.