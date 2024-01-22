Народные приметы на 23 января. Почему в день Григория Летоуказателя следует обязательно приготовить...

Народные приметы на 23 января. Почему в день Григория Летоуказателя следует обязательно приготовить блюдо из мяса?23 января православная церковь почитает память святого Григория, епископа Нисского — философа и христианского богослова.В народе эта дата известна как Григорьев день или Григорий Летоуказатель.Считается, что по приметам 23 января можно спрогнозировать — каким будет предстоящее лето.Что обязательно следует сделать в день Григория Летоуказателя?Считалось, что в Григорьев день нужно хорошо потрудиться, чтобы привлечь удачу.На ужин было принято готовить мясо. Вечером все члены семьи собирались за одним столом и ели приготовленное блюдо. По поверью, каждый, кто отведает в этот день мяса, в течение года будет здоров.Что ни в коем случае нельзя делать в этот день?Нельзя жаловаться на здоровье без явных на то причин. Иначе болезни действительно к вам «придут».В народе верили, что нельзя выносить вместе с ненужными вещами - мусор и золу, так как можно случайно «выкинуть» семейное счастье.Нельзя хвастаться деньгами и материальными благами. Так можно и без них остаться — деньги украдут, вещи сгорят или же будут утеряны.Народные приметы на 23 января«Если облака плывут высоко, то ожидайте потепления»;«Если вороны сидят на верхушках деревьев, то это может быть предвестием морозов»;«Ясный Григорьев день предвещает раннюю весну»;«Южный ветер на Григория Летоуказателя означает, что в июне часто будут грозы»;«Иней на деревьях в Григорьев день является предвестником холодного и дождливого лета»;В народе говорили: «День долгим инеем рясен – летний срок будет ненастен».Фото: freepik.com