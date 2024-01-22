Из-за сильного снегопада, продолжавшегося несколько дней, в области резко выросло количество ДТП.

Из-за сильного снегопада, продолжавшегося несколько дней, в области резко выросло количество ДТП.Ненастье из ТатарстанаНа прошлой неделе тревожные вести пришли из Татарстана, где из-за бурана парализовало движение на трассе М-12. Машины на несколько часов попали в снежный плен. Уже на следующий день сотрудники МЧС по Владимирской области предупредили жителей, что непогода накроет и наш регион.Прогноз сбылся. На юго-востоке и востоке области повалил мокрый снег, под слоем которого пешеходов и водителей ожидал сюрприз в виде гололедицы. В итоге за неделю полицейские оформили 586 дорожных инцидентов с материальным ущербом и 27 аварий, в которых погиб один человек, 35 получили травмы, в их числе – трое детей.Так, 17 января за несколько утренних часов произошло три ДТП: на 47-м км дороги «Московское большое кольцо» в Киржачском районе водитель «Мазды» врезался в БМВ – всё из-за того, что не соблюдал дистанцию. Примерно в это же время под Вязниками мужчина не смог совладать со своей иномаркой «Киа» – авто отбросило на обочину, а потом в кювет. Водитель и пассажир чудом не пострадали.На Судогодском шоссе во Владимире «Хендай» сбил пешехода, который переходил дорогу в неустановленном месте. Мужчину госпитализировали.Автобус в сугробеСнежная каша, образовавшаяся во время снегопада, стала причиной ДТП с общественным транспортом. В этом плане, как ни странно, отличился областной центр, улицы которого, как рапортуют чиновники, убирают с завидной регулярностью.К примеру, утром 16 января на перекрёстке Лыбедской магистрали и Ерофеевского спуска троллейбус № 7 въехал в заднюю часть «Шевроле-Круза»: иномарка стояла перед светофором и ожидала зелёного сигнала. Водитель «рогатого» объяснил аварию тем, что троллейбус занесло на дорожной каше.В тот же день недалеко от здания мэрии автобус маршрута № 53 во время поворота въехал в металлическое ограждение. Травмы получила 64-летняя пассажирка, её отправили лечиться амбулаторно. Судя по всему, ДТП произошло из-за плохо убранного снега.Ещё один инцидент случился 18 января недалеко от дома № 4 на пр-те Строителей: автобус № 32, чтобы не врезаться в своего коллегу, резко затормозил и влетел в сугроб на обочине.Мнение экспертаНачальник отдела информации УМВДРоссии по Владимирской области подполковник внутренней службы Ирина Гавриченко:– Эффективный способ обеспечения безопасности движения в условиях непогоды – правильно выбрать скоростной режим, дистанцию и боковой интервал. В такое время водителям лучше не делать резких манёвров и перестроений. При приближении к перекрёсткам, светофорам и нерегулируемым пешеходным переходам заранее снизьте скорость, оцените условия видимости и обзора.Осторожность надо соблюдать и пешеходам: в плохую погоду тормозной путь транспортных средств значительно возрастает, поэтому автомобиль может не успеть остановиться перед внезапно вышедшим на дорогу человеком. Также пешеходам желательно использовать световозвращающие элементы в одежде и аксессуарах.В темуНа фоне январских снегопадов выросло количество вакансий дворников. По сравнению с декабрём спрос на них увеличился на 86%, сообщает портал поиска работы. Чаще всего такие вакансии открывают гостиницы и заведения общепита, розничные сети и магазины, а также медицинские организации и аптеки. Средняя зарплата, которую сегодня предлагают людям этой специальности, в регионе составляет25 тыс. руб.