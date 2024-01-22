Частный дом №2б на улице Пушкина в Струнино, Александровский район, загорелся ночью 22 января. Спасатели узнали о пожаре в 3:02, сообщили в пресс-службе МЧС по области. Предварительная площадь

Частный дом №2б на улице Пушкина в Струнино, Александровский район, загорелся ночью 22 января. Спасатели узнали о пожаре в 3:02, сообщили в пресс-службе МЧС по области. Предварительная площадь пожара составила 200 квадратных метров. Судя по фото, пожар был очень сильным. Но весь урон на себя забрал дом, поскольку о погибших или пострадавших не сообщается. Ранее