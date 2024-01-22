Ночью 12 сотрудников МЧС и 4 единицы техники тушили крупный пожар в городе Струнино...

Ночью 12 сотрудников МЧС и 4 единицы техники тушили крупный пожар в городе Струнино Александровского района22 января около 3-х часов ночи произошел крупный пожар в частном жилом доме в городе Струнино на улице Пушкина Александровского района. Как сообщили в пресс-службе МЧС Владимирской области, предварительная площадь возгорания составила 200 квадратных метров.Информация о погибших и пострадавших не поступала.К ликвидации пожара привлекались 4 единицы техники и 12 человек личного состава.Главное управление МЧС России по Владимирской области напоминает: в случае пожара необходимо звонить по телефонам «01» или «101». Звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных телефонов.Фото: пресс-служба МЧС по Владимирской области