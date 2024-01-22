Новый дом во Владимирской области ищет кошка Шипучка И в завершение выпуска наша постоянная...

Новый дом во Владимирской области ищет кошка ШипучкаИ в завершение выпуска наша постоянная рубрика "Хочу домой". Новый дом ищет серая кошка Шипучка.Телефон волонтера Ирины: 8900-581-66-66Шипучку нашли в сугробе еще месяц назад, она была маленьким котенком и чуть не погибла. Ей помогли выжить волонтеры. Кошка приучена к лотку, вакцинирована и стерилизована, ест сухой корм. Ладит с другими животными, дает себя гладить. Но пока с опаской, чувствует себя спокойно только ночью. Шипучка ищет терпеливого и очень заботливого хозяина.Забрать кошечку можно в районе Загородного парка Владимира